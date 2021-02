Vårt Land frikjent i PFU for Født Fri-omtale

NTB Innenriks

Det var daglig leder Shabana Rehman i Født Fri-stiftelsen som klaget avisa inn for PFU etter at den hadde omtalt flere interne varsler om blant annet økonomisk rot, skriver fagbladet Journalisten.

Rehman reagerte på omtalen, mente seg forhåndsdømt og klaget på at hun ikke hadde kommet til orde i avisas dekning. Hun mente Vårt Land hadde brutt flere punkter i pressens Vær Varsom-plakat.

PFU har derimot slått fast at Vårt Land ikke brøt reglene for god presseskikk i sin omtale. Etter en diskusjon, der det ble vurdert om avisa skulle få en form for mild kritikk, konkluderte utvalget med ikke å rette noen kritikk mot avisa.

