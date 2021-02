NTB Innenriks

– Det er vår oppfatning at vi ikke har bruk for portforbud som tiltak. Vi mener likevel at det var riktig å utrede dette, i en usikker situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Forslaget ble lagt ut på høring 8. januar i år.

Justisdepartementet mottok over 1.400 høringsinnspill. De aller fleste var vært kritiske til forslaget.