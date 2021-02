Planene om portforbud droppes av regjeringen

NTB Innenriks

– Regjeringen er opptatt av å være best mulig forberedt i forbindelse med å bekjempe koronaviruset. Derfor har vi også utredet behovet for en lovhjemmel om portforbud, sier Mæland i en pressemelding onsdag.

Forlaget ble sendt på høring 8. januar. Over 1.400 høringsinnspill kom inn, mer enn 1.200 fra privatpersoner.

– Dette er et «verktøy» vi ikke har, og som vi heller ikke har hatt behov for. Det er fortsatt situasjonen, og den håper vi skal vedvare. Derfor fremmer vi ikke noe lovforslag for Stortinget, sier justisministeren.

Men det er likevel en åpning for et portforbud, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tiltak man ikke ønsker å bruke

Til Dagbladet sier Solberg at dersom smittesituasjonen kommer helt ut av kontroll, er det mulig at forslaget hentes opp av skuffen igjen.

– Hvis krisen skulle vært der, så kan vi hente det fram på det tidspunktet. Men det scenarioet vi har nå, gjør at det ikke er et naturlig behov for det, sier Solberg.

Hun sier at selv om det ikke er noe som tyder på at forslaget hentes opp igjen, mener hun det er en god oppgave for en regjering, at de også ser på tiltak de ikke ønsker å bruke.

Venstre fornøyd

Men faktum per nå er at forslaget om portforbud ikke blir lagt fram, noe regjeringspartner Venstre er godt fornøyd med.

– Høringsrunden har vært tydelig på at dette ikke er et nødvendig virkemiddel i den situasjonen vi befinner oss i nå, og det er vi i Venstre enig i, sier kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby.

– I snart et år har Norges befolkning trofast fulgt råd, anbefalinger og påbud. Flere av innspillene vi har fått peker på at dette i stor grad er tillitsbasert og at det i seg selv har ført til redusert smitte. Vi skal være stolte av den norske dugnaden, det er en forutsetning for arbeidet vårt videre, sier Mæland.