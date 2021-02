NTB Innenriks

Ifølge sykehuset er det en eldre pasient som er død.

Moss-ordfører Hanne Tollerud bekrefter overfor Fredriksstad Blad at personen var bosatt i Moss, og at vedkommende ble smittet som en del av et utbrudd i hjemmesykepleien i kommunen.

Dødsfallet er det tredje siden fredag. Totalt har sykehuset hatt 18 dødsfall blant pasienter innlagt med covid-19.

Sykehuset har nå åtte pasienter innlagt med covid-19, to av disse ligger i respirator.

