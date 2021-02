NTB Innenriks

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjorde nyheten på en pressekonferanse onsdag.

Johansen understreker at byrådet tar sikte på at kjøpesentrene kan gjenåpne i løpet av de neste ukene.

– Gjenåpningene innebærer at vi beholder begrensningene som gjelder for kjøpesentrene. Det betyr at serveringssteder, matbutikker, apotek og andre virksomheter på kjøpesentre med unntak kan holde åpent, men andre typer butikker på kjøpesentre må holde stengt, sa byrådslederen.