– Jeg er fra Hordaland. Vi har mange ferjesamband. Jeg er veldig for at ferjeprisene er lave. Men jeg vet også at enhver prioritering vi må gjøre, vil gå ut over noe annet, sa Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.

– Derfor syns jeg at denne diskusjonen først og fremst henger sammen med diskusjoner vi gjør i statsbudsjettet.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som sammen har flertall i Stortinget, har nå alle tatt til orde for minst en halvering av ferjeprisene.

