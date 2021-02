Erna Solberg langer ut mot ferjekaos i Stortinget: – Billig politisk sak

NTB Innenriks

– Det er en litt billig politisk sak, sier Solberg til NTB.

Hun reagerer kraftig på hvordan Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet kniver om å være mest sjenerøse overfor ferjepassasjerene. De tre partiene vil alle ha en halvering av ferjeprisene eller mer, men forklarer ikke hvor de skal hente pengene fra.

– Det betyr at man nå skal prioritere dette politisk foran sykehus, bygging av mer vei og jernbanesatsing, sier Solberg.

Hun mener diskusjonen egentlig hører hjemme i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, der kutt i ferjeprisene kan veies mot andre satsinger.

– Men det er vel sånn politikken er for øyeblikket. Man konkurrerer så hardt at valgløfter for neste fireårsperiode skal gjennomføres i februar i år, sier hun.

Konkurrerende forslag

Saken begynte med et valgløfte fra Arbeiderpartiet om en gradvis halvering av ferjeprisene over fire år.

Forslaget fikk raskt Fremskrittspartiet til å melde seg inn i konkurransen. Deres løfte er gratis ferjer på sikt, men en halvering av prisene allerede i år.

Det vil de få til gjennom en ekstrabevilgning på 1,5 milliarder kroner i den nye krisepakken for norsk økonomi. Krisepakken er i disse dager til behandling i Stortinget, og finanskomiteens innstilling er ventet fredag.

Arbeiderpartiet går for sin del inn for et såkalt anmodningsvedtak der regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan ferjeprisene kan halveres over en fireårsperiode.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er optimistisk til at dette kan få flertall. Men han sier nei til å stemme for forslaget som Frp har lagt fram.

– Deres forslag er ikke realistisk. De skal bruke krisepenger til å halvere ferjeprisene nå, men det gir stor usikkerhet om hva den videre veien vil være, sier Støre til NTB.

– Vi ønsker ikke å sette ferjeprisene midlertidig ned. Vi ønsker å gjøre det varig.

– God jul og godt nyttår

Fremskrittspartiet har ikke tatt stilling til om partiet kan støtte forslaget fra Ap. Men nestleder og finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug understreker at Frps eget forslag er det eneste som vil gi en halvering av prisene umiddelbart.

Hun mener de andre opposisjonspartiene holder velgerne for narr og vil sende saken ut i lange utredninger som vil ta «vinter og vår» uten at noe skjer med billettprisene.

– Det er god jul og godt nyttår for dem som er avhengige av ferjene, sier Listhaug til NTB.

Representantforslag på vei

Senterpartiet åpner for sin del for å støtte Arbeiderpartiets forslag i saken, men sier nei til å stemme for bevilgningsforslaget fra Frp.

– Den kommer vi ikke til å stemme for. Vi må ha en langsiktig løsning. Jeg er veldig redd for sånne stunt nå, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Men vi er åpne for å stemme for forslag, uavhengig av avsender.

Senterpartiet vil også fremme et eget representantforslag i transport- og kommunikasjonskomiteen der halvering av ferjeprisene er ett av punktene. Dermed vil saken komme tilbake til Stortinget senere selv om ingen av forslagene som nå diskuteres i finanskomiteen, skulle få flertall.

– Det verste som kan skje nå, er at det bare blir politiske utspill og ingen endringer, sier Vedum.

Statsministeren er uansett klar på hva hun vil gjøre hvis et av forslagene får flertall:

– Da blir prisene halvert. Det er opp til flertallet i Stortinget å bestemme det, sier Solberg.

– Men det gjør handlingsrommet for alle andre satsinger mindre.

