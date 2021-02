Byrådspartiene skal vurdere midlertidig stans i utkastelse av barnefamilier

NTB Innenriks

Men de går samtidig imot forslaget om reversering av utkastelsen av en barnefamilie på Tøyen, skriver avisa. Utkastelsen har skapt mye debatt rundt de kommunale boligene i Oslo.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG er blant annet enige om disse forslagene foran dagens bystyremøte:

Å kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert mulighetenen for startlån på nytt, gjøre en generell vurdering av inntektsgrensene og rutiner for utkastelse, og vurdere midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier så lenge koronapandemien pågår.

Verken Høyre, Frp eller FNB støtter en reversering av utkastelsen av familien.

Barnefamilien har fremdeles en siste klage som fortsatt er under behandling. Den gjelder avslag på ny søknad om kommunalbolig.

