Raja nedsetter arbeidsgruppe for å redde sommerarrangementer

NTB Innenriks

– Det er viktig at vi får dette på plass slik at vi allerede nå kan planlegge for ulike scenarioer for sommeren, i tett dialog med helsemyndighetene, sier Raja i en pressemelding.

Arbeidsgruppen skal både gi innspill til praktiske løsninger for å gjennomføre et arrangement innenfor gjeldende smittevernregler, og forslag til løsninger som gjør det mulig å åpne for et større publikum enn det som hittil har vært mulig under pandemien.

Gruppens sammensetning:

* Bergen Live / Live Nation, Vestland (leder)

* Øyafestivalen, Oslo

* Stiklestad Nasjonale Kultursenter («Spelet om Heilag Olav»), Trøndelag

* Ekstremsportveko på Voss, Vestland

* Norway Cup, Oslo

* Norsk Litteraturfestival, Lillehammer, Innlandet

* Riddu Riđđu, Manndalen i Kåfjord, Troms og Finnmark

* Dyrsku'n, Seljord, Vestfold og Telemark

* Stiftelsen Skjærgårds, Kragerø, Agder

Så lenge det er behov

– Det er mange ulike arrangementer som foregår om sommeren, derfor har jeg vært opptatt av at det må være en størst mulig bredde i arbeidsgruppa, samtidig som det må jobbes effektivt, sier Raja.

Gruppens arbeid vil pågå så lenge det er behov for råd og drøftinger knyttet til dette feltet fram mot sommeren 2021.

