Ny studie: Synlige sikkerhetstiltak øker følelsen av trygghet på jobb

NTB Innenriks

Siden terroranslaget mot regjeringskvartalet i 2011 har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) studert ansatte i departementene for å se hvordan terroren og påfølgende håndtering har påvirket dem. Ifølge rapporten øker synlige sikkerhetstiltak følelsen av trygghet på jobb.

– Vår studie av rundt 1.500 personer som var ansatt i regjeringskvartalet før 22. juli 2011, viser at sikkerhetstiltak faktisk ser ut til å øke subjektiv sikkerhet, sier forsker Alexander Nissen ved NKVTS.

Et argument som blir brukt mot synlige sikkerhetstiltak, er at de kan bidra til å øke folks frykt for nye angrep ved å signalisere fare og trigge negative følelser og minner.

– Det argumentet har lite forskning å støtte seg på. Det er nettopp dette vi forsøker å skaffe kunnskap om gjennom vår studie. Funnene våre viser ingen sammenheng mellom mengde synlige sikkerhetstiltak og opplevd frykt for nye terroranslag, forteller han.

(©NTB)