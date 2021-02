Nesten 3.000 testet seg i Oslo etter oppfordring om å teste seg før vinterferien

NTB Innenriks

Testsnittet de siste 14 dagene er på 1.932 personer, opplyser Helseetaten til VG.

Økningen kommer etter at Oslos helsebyråd, Robert Steen (Ap), mandag oppfordret Oslo-folk som skal reise på vinterferie om å teste seg før de reiser for å sikre at ikke folk tar med seg smitte ut av byen.

Tall NTB har fått fra Helseetaten viser at det mandag i forrige ble tatt 2.291 tester i Oslo, og at det mandag for to uker siden ble tatt 2.159 tester.

Helseetaten opplyser til VG at ytterligere 1.180 har bestilt test for tirsdag, og at det også ventes en del for drop-in-test. Både testtallet for mandagen og bestilte tester tirsdag kan stige.

Ifølge Virke Reiselivs undersøkelse om nordmenns ferieplaner svarer 64 prosent at de vil feriere et annet sted enn hjemme. Det betyr at rundt 80.000 Oslo-folk reiser bort i vinterferien.

Vinterferien i Oslo starter mandag 22. februar.

