Forbrukerrådet klager Tiktok inn til EU-kommisjonen

I en ny rapport fra den europeiske forbrukerorganisasjonen (BEUC) avdekkes det at Tiktok gjør det mulig å målrette reklame for blant annet usunn mat og drikke og skjønnhetsprodukter mot barn, og at mye av reklamen skjules i form av konkurranser og effekter.

– Tiktok er fullt klar over at de har brukere både over og under 13 år, og har et spesielt ansvar for at de yngste brukerne blir ivaretatt og skjermet for denne typen innhold, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en pressemelding.

På bakgrunn av funnene i rapporten klager nå 17 forbrukerorganisasjoner fra 15 land inn Tiktok til det europeiske nettverket av forbrukertilsyn (CPC-nettverket) og til EU-kommisjonen for brudd på flere forbrukerlover.

Forbrukerrådet ber også Forbrukertilsynet og Medietilsynet se på selskapets praksis.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er uakseptabelt at barns personopplysninger brukes til målrettet markedsføring. Han er også glad for at forbrukerorganisasjonene engasjerer seg på dette området.

– Det er ikke akseptabelt at barns personopplysninger blir brukt til målrettet markedsføring. Her forventer jeg at Tiktok rydder opp. Plattformene er nødt til å ta personvern på alvor og sikre at barn ikke blir utsatt for press fra kommersielle krefter på nett, skriver han i en epost til NTB.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Bytedance, som eier Tiktok, uten å lykkes.

