Flere bedrifter anmeldt for å ha lurt til seg koronastøtte

NTB Innenriks

– Flertallet av sakene gjaldt bedrifter som registrerte permitterte ansatte som de ikke engang hadde, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til P4.

På denne måten har bedrifter fått opp mot 40.000 kroner i måneden per registrert permittert ansatt. Selv om bedriften i utgangspunktet altså ikke hadde ansatte.

De store støtteordningene til bedriftene ble trolig en stor fristelse for mange kriminelle, og politiet tror denne typen svindel vil fortsette i lang tid.

– Spørsmålet er hvor lenge disse støtteordningene varer, og de kan tenkes å fortsette en god stund etter at samfunnet er vaksinert, for de skal jo kompensere for kostnader man har hatt tilbake i tid, sier Nordeng.

(©NTB)