FHI begynner å se effekten av vaksinering av eldre

– Det vi ser, er at antall innleggelser går ned, og det er jo de eldste som blir syke og havner på sykehus. Det er også der de fleste dødsfallene er, og vi ser færre utbrudd på institusjoner for eldre. Det tror jeg vi kan ta som et klart signal på at vi begynner å se effekten av vaksinen, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Over 300.000 doser med koronavaksine har blitt delt ut i Norge. Drøyt 230.000 personer har fått første dose, mens drøyt 70.000 har fått begge dosene. Flest vaksinerte er det i Viken, Oslo og Vestland.

Sykehjemsbeboere og utvalgte grupper med helsepersonell har stått først i vaksinekøen. Norge startet vaksineringen 27. desember.

