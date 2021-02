Bærum har startet massevaksineringen

NTB Innenriks

Vaksinesenteret på Rud har en kapasitet på 10.000 doser i uken, men hvor mange vaksiner man får satt i ukene framover er avhengig av hvor mange doser kommunen får tildelt.

I uke seks fikk kommunen tildelt 912 vaksinedoser, mens denne uken har antall doser økt til 1 728.

– Så langt har vi ikke fått så mange doser, så det blir en rolig start. Da får vi litt ekstra tid til å kunne kjøre oss inn slik at vi får best mulig flyt, sier Tonje Vågårøy, vaksinekoordinator i Bærum kommune, til Budstikka.

I første omgang er det innbyggere i aldersgruppen over 85 år som skal vaksineres.

En av dem som fikk sin første vaksinedose da senteret åpnet klokka 12 tirsdag, var 86 år gamle Jan M. Hexeberg.

– Jeg synes kommunen kunne ha kommet i gang med vaksinering litt tidligere. De har vært veldig trege og det synes jeg er litt skuffende. Men når jeg først har kommet hit så må jeg si at det ser veldig ryddig ut, og de som styrer og steller for oss her gjør en fantastisk jobb, sier han til NTB.

Men 86-åringen sier han vil vente med festlivet en god stund framover og vil være 100 prosent sikker på at alt har gått bra før han føler seg trygg.

Vaksinesenteret er etablert i en 3.000 kvadratmeter stor idrettshall på Rud, og vaksineringen framover vil foregå fra klokken ni om morgenen til klokken 22 på kvelden.

Det er rigget til flere vaksinerom som har plass til maks 20 personer, og man kan utvide fra tre vaksinerom ved lav beredskap til 12 rom ved høy beredskap.

