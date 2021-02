Frp vil sidestille eie og leasing i kompensasjonsordningen

NTB Innenriks

Fremskrittspartiet mener at de som eier busser, i mindre grad fanges opp av kompensasjonsordningen ved at de ikke får kompensert rentekostnader på eventuelle lån på bussen og avskrivning.

De som derimot leaser busser, får kompensert leasingkostnadene i dagens ordning, som faste uunngåelige kostnader, ifølge partiet.

– Det er en ulogisk å forskjellsbehandling mellom de som eier og de som heller leaser. Dette vil vi nå rydde opp i, sier samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp i en pressemelding.

Morten Stordalen, som også sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen for Frp, sier at partiet kommer til å legge press på de andre partiene for at det må komme på plass en likebehandling på dette området i den tiltakspakken som nå ligger til behandling i Stortinget.

