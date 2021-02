En av tre i dårligere form etter koronautbruddet

NTB Innenriks

Tallene kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

Mer enn hver tredje nordmann (36 prosent) oppgir at de har fått dårligere fysisk form så langt i år. 12 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann (52 prosent) sier at formen er uendret.

Andelen som oppgir å ha fått dårligere fysisk form, ligger så langt i år 9 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– På slutten av fjoråret fikk folk flest stadig dårligere fysisk form. Dette har forverret seg ytterligere så langt i år, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nesten tre av fire nordmenn (73 prosent) har trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Dette er omtrent det samme som gjennomsnittet for pandemien, men er 4 prosentpoeng lavere enn etter nedstengningen i mars i fjor.

45.500 nordmenn har svart i undersøkelsen.

