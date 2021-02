Oslo Frp vil ha folkeavstemning om byrådets planer om bensin- og dieselforbud

NTB Innenriks

Byrådet i Oslo jobber for at det allerede neste år skal opprettes en sone i hovedstaden der det er forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler. Det vil Oslo Frp ha en folkeavstemning om, slik at folk får ta stilling til om de ønsker at bensin- og dieselbiler stenges ute fra store områder i hovedstaden, skriver avisa.

Tror folkeavstemning vil sette det på vent

– Vi mener dette er et ekstremt inngripende tiltak og at byrådet fører en miljøpolitikk for de rike som straffer de fattige, folk som ikke bytter bil hyppig, sier tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til VG. Han sitter i dag i sentralstyret i Frp og er leder av interimsstyret i Oslo Frp.

Solvik-Olsen sier videre til avisa at han er overbevist om at byrådet vil moderere seg kraftig dersom deres forslag blir gjenstand for folkeavstemning før det implementeres.

– Vi tror en folkeavstemning er beste måten å sette litt av den ideologiske politikken eller galskapen på vent, sier han.

Sikter på trinnvis utvidelse

Forslagene til nullutslippssoner skal nå utredes, for så å behandles politisk, og deretter må Oslo sende en søknad til staten for å få grønt lys.

– Vi sikter på en trinnvis utvidelse. Fagfolkene foreslår i første omgang å starte med området som kalles Bilfritt Byliv innenfor ring 1, og så utvide sonen til å inkludere ring 2. Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres i løpet av 2026 i ring 2, og i ring 1 innen utgangen av neste år, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til VG søndag morgen.

Det bor i dag 155.000 mennesker innenfor ring 2 i hovedstaden.

Planene forutsetter at staten gir grønt lys. Oslo kommune har i dag ikke egen myndighet til å opprette en nullutslippssone, men regjeringen har signalisert at den vil åpne for noen prosjekter i Oslo og Bergen.

Høyre i Oslo sier at de ikke vil gå med på en så rask innføring av de nye forbudene.

– Forbud mot bensin- og dieselbiler innenfor ring 2 allerede i 2026 kommer Høyre ikke til å bli med på. Det vil i praksis stenge folk inne med bilene sine, sier Nicolai Øyen Langfeldt, miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

De sier samtidig at de ikke vil ha folkeavstemning om dette, slik Oslo Frp ønsker.

