– Jeg er stolt over å få toppe SV-listen i hjemfylket mitt og gleder meg til valgkamp for miljø og rettferdighet. Et mer rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte er SVs viktigste mål, sier Lysbakken i en pressemelding.

Samtidig ble fagforeningsleder Sara Bell valgt inn på andreplass.

Partiets nestleder Fylkesnes ble enstemmig gjenvalgt som nummer én i Troms, skriver NRK. Han er inne i sin andre periode og sitter i Stortingets næringskomité.

