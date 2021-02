Ingen smittede beboere på noen av Oslos 38 sykehjem

NTB Innenriks

Vaksineringen på sykehjemmene har gått som planlagt. Før uken er omme får vaksinen full effekt på de siste fire sykehjemmene, opplyser etaten.

Samtidig starter nå vaksineringen av kritisk helsepersonell på sykehjemmene, og etaten mottar i neste uke 366 doser til dette formålet.

Bydelene i Groruddalen har over tid hatt det største smittetrykket, og derfor vil disse dosene bli brukt på helsepersonell på fire sykehjem i Groruddalen.

– Vi opplevde et stort smittepress inn mot sykehjemmene fra årsskiftet og utover i januar. I slutten av januar hadde vi mer smitte enn på noe tidspunkt tidligere i pandemien, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han trekker fram at det er utført godt arbeid på sykehjemmene, og per i dag er det ingen smittede beboere etter at 29 beboere er friskmeldt de siste to ukene.

– Det er nå viktig å unngå at uvaksinerte beboere og medarbeidere blir smittet, sier Jagmann.

Denne uken ble det åpnet mer opp for besøk for beboere som er fullvaksinerte. Fra tirsdag i neste uke åpnes det for at blant annet frisører og fotterapeuter igjen kan tilby sine tjenester på sykehjemmene.