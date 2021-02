Høie: Det er greit å reise på hytta eller hotell i vinterferien

NTB Innenriks

Vinterferien nærmer seg med stormskritt, og derfor presenterte regjeringen anbefalinger for gjennomføringen fredag.

– Vi forstår at mange har lyst til å tilbringe vinterferien på for eksempel hytta. Derfor har vi laget noen gode råd å ha med seg på veien, slik at dette blir tryggest mulig, sa Høie.

Likevel understrekes det at de generelle, nasjonale anbefalingene gjelder også i vinterferien. Man må holde seg hjemme hvis man ikke er frisk.

– Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, lyder rådene.

– Begrens overnattingsbesøk

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Samtidig er det viktig å følge smittevernreglene som gjelder dit du skal.

– Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste, lyder rådene.

Høie råder folk til å handle i hjemkommunen før avreise. Må man på butikken, bør kun én fra hver husstand dra på tidspunkter der få andre handler

Vinterferie i Norge

Høie gjentok også at utenlandsreiser fortsatt er frarådet. Reiserådet til Utenriksdepartementet gjelder til 15. april, men kan bli forlenget.

– Det vil være i strid med våre reiseråd å dra til utlandet i ferien. Risikoen er for høy. Både for å bli smittet, men også på grunn av endringer i tiltakene i landene du besøker og muligheten for å kunne komme tilbake, sa han.