Fire tilfeller av sørafrikansk virusvariant påvist i Oslo

Müller opplyser også til Dagbladet fredag ettermiddag at de undersøker ytterligere én prøve som de mistenker at kan dreie seg om den samme varianten. I forrige uke ble det påvist to tilfeller av den sørafrikanske virusvarianten i Oslo.

I bydel Sagene er ett tilfelle av en mutert virusvariant påvist i en foreløpig prøvetest fra Folkehelseinstituttet, opplyser bydelsdirektør Morten Sanden til NTB. Det er ikke kjent hvilken variant det er.

Bydelen fikk bekreftelsen på den foreløpige testen torsdag, og det kan ta opptil en uke før det vil være helt bekreftet.

Bydel Sagene har de siste to-tre døgnene hatt en stor økning i antall smittetilfeller. To skoler og tre barnehager er knyttet til smittetilfellene.

– Det har vært en stor økning i smitte. Vi har ikke funnet sammenhenger som er typiske ved smitteutbrudd. Men smittesporing pågår, og vi leter ekstremt nøye etter koblinger, superspredere og asymptomatisk smitte, sier Sanden.

Sagene Avis skrev onsdag om en seksdobling i smitte. Da var det 29 nye tilfeller i bydelen. Torsdag var det ti nye.

