Egon-gjester i Gjøvik blir bedt om å teste seg

Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg i Gjøvik opplyser i en pressemelding at de har fått en liste med rundt 70 gjester, som alle skal ha fått SMS.

Hun sier restauranten har god registrering av sine gjester, men sier at det kan ha glippet slik at noen kan ha glemt å registrere seg.

– Derfor ber vi om at dersom noen var på restauranten i disse to timene og ikke har fått SMS fra oss, må de ta kontakt fredag slik at de får testet seg, sier Fuglem Berg.

Kommuneoverlegen understreker at det fortsatt er trygt å gå på restaurant for å spise.

– Så lenge gjestene følger smittevernreglene, er det trygt. Det er tilfeldig at det er Egon som ble rammet. Denne restauranten har god oppfølging av smittevernreglene, sier Fuglem Berg.

Den smittede restaurantgjesten fra Oslo er etter alt å dømme smittet av den britiske koronavarianten.

