38-åring dømt til tvungent psykisk helsevern etter knivdrap i Haugesund

38-åringen var tiltalt for å ha drept Kjartan Slettemoen Hodne (35) i Haugesund med en lang rekke knivstikk i fjor sommer.

Dommen fra Haugaland tingrett er i samsvar med påstanden fra aktoratet i saken.

Domfelte samtykket til overføring til tvungent psykisk helsevern, som i dommen begrunnes med at det er nødvendig for å verne andres liv, helse og frihet.

– Det foreligger gjentakelsesfare hvis han ikke behandles, sier aktor Folke Åmlid til TV 2.

Paranoid schizofreni

I den ferske dommen er det «etter rettens oppfatning ikke tvilsomt at vilkårene for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er oppfylt i denne saken, og retten tiltrer aktor og forsvarers vurderinger i forhold til dette».

To rettsoppnevnte sakkyndige, som har observert 38-åringen over tid, har konkludert med at domfelte lider av paranoid schizofreni. 38-åringen er også dømt til å betale 80.000 kroner i erstatning til hver av offerets etterlatte innen to uker.

Det var på formiddagen 9. juni i fjor at Hodne ble brakt til sykehus med livstruende skader etter å ha blitt knivstukket i Haraldsgata i Haugesund sentrum. Han døde kort tid senere av skadene.

Døde av forblødning

Tiltalte og offeret leide leilighet i samme etasje i Haraldsgata 205. Det var i en av disse leilighetene at drapshandlingen startet, ifølge Haugesunds Avis. Vitner har fortalt at de så tiltalte og offeret komme løpende ut fra oppgangen like før Hodne falt om på gata.

Hodne var blitt påført en rekke knivstikk flere steder på kroppen. Han døde av forblødning som følge av skjære- og stikkskadene.

Deler av selve drapshandlingen skal ha blitt filmet av en kunde i en av butikkene i nærheten.

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, har ikke besvart TV 2s henvendelser, men uttalte under hovedforhandlingen at hans klient ser fram til å motta behandling.

