18 nye smittede i Bergen, ett nytt tilfelle av mutert virus

De smittede er i alderen 2 til 69 år. To har ukjent smittevei, mens fire har usikker smittevei, opplyser Bergen kommune på sine nettsider.

Kommunen opplyser også at de har fått melding om ett nytt smittetilfelle med mutert virus av den sørafrikanske varianten, som er tilknyttet kjent klynge. Det er ikke registrert nye tilfeller med britisk mutantvirus.

Totalt er det nå registrert 21 tilfeller av sørafrikansk mutant og 21 tilfeller av britisk mutant.

Fredag ble det kjent at kommunen mener de har god oversikt over utbruddet av det britiske mutantviruset, men ikke god nok kontroll på utbruddet av den sørafrikanske varianten. Derfor anbefaler de regjeringen at kommunen fortsatt skal ha strenge koronatiltak, men at det likevel kan slippes noe opp.

Blant annet anbefaler byrådet at det åpnes opp for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

