Tre siktet for utroskap etter at hotellkonsern gikk konkurs

NTB Innenriks

De tre er pågrepet og siktet, opplyser Økokrim i en pressemelding. De ble begjært fengslet i en uke med brev- og besøksforbud da de ble framstilt for Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Domstolen har så langt ikke avsagt kjennelser.

– Utroskap i forbindelse med konkurser handler ofte om unndragelser – tapping av selskapets økonomi. Det er det vi etterforsker i denne saken. Vi er helt i startfasen av etterforskningen, og jeg kan ikke være mer konkret om siktelsene nå, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til NTB.

Fikk koronastøtte

Det store norske selskapet Maribel overtok i 2018 driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott. Konsernet ble slått konkurs i sommer, etter at det økonomiske uføret konsernet var i, ble forverret da koronakrisen rammet, ifølge Dagens Næringsliv.

Selskapet mottok 21,4 millioner i koronakrisestøtte før det ble slått konkurs, men det er uklart om Økokrim etterforsker misligheter knyttet til koronamidlene.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere slike detaljer i etterforskningen, sier Thorsen.

Høyre-politiker siktet

Økokrim har i forbindelse med pågripelsene gjennomført ransakinger på flere steder på Østlandet og Vestlandet. En av de pågrepne er en Høyre-politiker fra en Viken-kommune, melder NRK.

Mannen avviser å ha gjort noe galt. Han hevder han har vært med på «en forretningsmessig begrunnet transaksjon» og har ikke hatt noen intensjon om å støtte ulovlige handlinger, ifølge forsvareren, advokat Thomas Frøberg.

– Han ber om å bli løslatt, og dette er en mann med mange forretningsforbindelser og mye han skulle ordnet nå, som han ikke får gjort hvis fengslingskjennelsen tas til følge, sier Frøberg til NRK.

– Alvorlig samfunnsproblem

Etterforskningen er på et tidlig stadium og ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes, heter det i pressemeldingen fra Økokrim.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet, og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon. Etterforskningen skal nå avklare om det har skjedd noe straffbart, sier Thorsen.

Fengslingskjennelsen er ventet først torsdag kveld.