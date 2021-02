Flere ordførere sier de ikke har blitt spurt om vaksineuttalelse

NTB Innenriks

Tidligere torsdag ble det kjent at Oslo-regionen, som er et regionalt samarbeid bestående av 65 kommuner inkludert Oslo, har samlet seg om en uttalelse til Stortinget, blant annet om endring av vaksineprioritering.

Men nå sier flere ordførere at de ikke har blitt spurt, melder VG.

Til Bygdeposten sier ordførerne i Modum, Sigdal og Krødsherad at de verken har blitt spurt eller at de stiller seg bak kravet om justere vaksineprioriteringen slik at områder med høyere smittepress også prioriteres.

Også ordføreren i Råde sier til VG at han ikke har blitt kontaktet.

Nestleder i Oslo-regionen, Asker-ordfører Lene Conradi (H), sier til avisa at det hadde vært ideelt å involvere enda bredere og ha bedre tid i denne prosessen, men at opplevelsen var at signalene var klare.

– Det er mulig vi får ta på læringen at vi kanskje skulle brukt lengre tid, men samtidig står vi i en krise som må håndteres. Så får vi heller evaluere det i etterkant, sier Conradi.

