Bystyret i Lillesand stanset utbygging av vindkraftverk

NTB Innenriks

I tillegg vedtok lokalpolitikerne å stanse skogsrydding, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi er svært overrasket over beslutningene, sier Torgny Bøhn, kommunikasjonsansvarlig for Lillesand Vind til avisen.

Onsdag kveld behandlet bystyret to saker knyttet til det planlagte vindkraftverket på Nordbø. Et flertall på 23 bystyremedlemmer stemte nei til en dispensasjon til veibygging. Fire stemte imot.

Ordfører Einar Holmer-Hoven (H) i Lillesand kommune sier til avisen at han er blitt fortalt av NVE at et vindkraftverk med konsesjon ikke kan etableres i strid med gjeldende kommuneplan, og at politikerne dermed kunne gitt avslag på dispensasjon fra kommuneplanen.

– Det er imidlertid skapt et inntrykk av at de folkevalgte har lite de skulle sagt i saken, sier han.

I tillegg tok bystyret til følge et innbyggerforslag som omhandlet et ønske om å belyse saken på nytt, blant annet fordi grunneiere ikke har blitt hørt.

– Jeg har en følelse av at vi er blitt totalt overstyrt av Olje- og energidepartementet og NVE i denne saken. Det ser ut som energiloven trumfer hensynet til havørn og rødlistede arter, har Arnt Helleren i Pensjonistpartiet uttalt.

Lillesand Vind er et datterselskap av Asko Fornybar, som igjen er heleid av Norgesgruppen.

(©NTB)