UNN har tatt for mye betalt fra pasienter

Sykehusdirektør Anita Schumacher beklager overfor pasienter som har betalt for mye etter at det er oppdaget ulik og feil praksis ved egenbetaling i deler av organisasjonen i årene 2017-2020, skriver NRK.

Det gjelder egenandel til materialer, bandasjemateriell og bedøvelsesmidler. Sykehusene kan ta en egenandel på 375 kroner og i tillegg 75 kroner for bandasjemateriell og bedøvingsmiddel.

Sykehusets egne undersøkelser viser at noen klinikker ser ut til å ha tatt betalt for enkelte materialer og varer som det ikke skal tas betaling for.

Feilen ble oppdaget etter gjennomgang av en konkret sak i forbindelse med en klage.

– Dette er først og fremst galt overfor berørte pasienter og noe vi beklager på det sterkeste, sier Schumacher i en pressemelding.

Sykehuset jobber nå for å få oversikt over antall pasienter som har betalt for mye og hvem disse er. De ønsker å rette opp feilen.

