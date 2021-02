Trondheim forbereder innbyggerne på strengere tiltak

NTB Innenriks

Formannskapet skal onsdag ettermiddag ta stilling til om den eksisterende forskriften for smittevern må endres. Det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte klokka 14.

Kommunedirektøren utarbeider et forslag til ny forskrift som vil bli lagt fram i 13-tiden.

– Med bakgrunn i dagens smittesituasjon er det all mulig grunn til å forberede befolkningen på at det vil innføres strengere tiltak i løpet av dagen, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Onsdag morgen har kommunedirektøren hatt møter med både Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet og FHI for å drøfte situasjonen, samt bedt om råd for eventuelle nye tiltak.

– I tillegg gjennomføres det møter med nabokommunene for å best mulig samordne nye tiltak for å forhindre ytterligere spredning av mutert virus i regionen, opplyser kommunen.

Det blir holdt en digital pressekonferanse like etter at møtet i formannskapet er ferdig.

