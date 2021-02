Tre nye tilfeller av muterte virusvarianter i Helse Bergen

NTB Innenriks

Ett av smittetilfellene er den britiske mutasjonen, mens to er den sørafrikanske. Det er påvist til sammen 124 tilfeller av den britiske varianten og 19 av den sørafrikanske, opplyser Helse Bergen onsdag formiddag.

Det ble tirsdag påvist til sammen 24 nye smittetilfeller i helseforetaket. En av de smittede er ansatt ved Voss sjukehus. Seks andre ansatte er satt i karantene. Smitteveien er ukjent, og smittesporing pågår, opplyser Haukeland universitetssjukehus.

– Dette går foreløpig ikke ut over driften på sykehuset, sier klinikkdirektør Olav Lødemel på Voss sjukehus.

Mutert virus i Bergen

I Bergen ble det tirsdag registrert fem nye smittetilfeller. De smittede er i alderen 10 til 48 år, ett av tilfellene er importsmitte, mens to har ukjent smittevei, opplyser kommunen.

To av tilfellene i kommunen er den smittsomme sørafrikanske virusvarianten. Begge kan knyttes til de to byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon som er rammet av smitteutbrudd og som er nedstengt. Kommunen avventer sekvensering av prøver fra flere smittede med tilknytning til disse byggeplassene.

– Foreløpig kan vi ikke se at noen i nærområdet til disse byggeplassene har blitt smittet. De smittede med mutert virus har enten jobbet på disse arbeidsplassene eller vært nærkontakt til noen som har jobbet der, sier smittevernoverlege Frank van Betten.

Bare i Bergen er det nå påvist 20 smittetilfeller med den britiske varianten og 18 med den sørafrikanske.

Smittetallet stiger

Av de 124 tilfellene med den britiske mutasjonen i hele Helse Bergen, er 31 bare testet med PCR-screening for spesifikke mutasjoner. Det er dermed ikke en såkalt hel-genomsekvensering, som er grundigere og sikrere, og som innebærer undersøkelse av rekkefølgen i hele virusets arvemateriale.

Det er 18 kommuner som hører inn under helseforetaket Helse Bergen, blant disse er hardangerkommunen Ulvik som til og med mandag hadde 100 påviste smittetilfeller. Det utgjør nesten 10 prosent av de drøyt 1.000 innbyggerne i kommunen.

Smittetallet (R-tallet) for hele området som Helse Bergen dekker, ble søndag beregnet til 1,3. Det betyr at en smittet i gjennomsnitt smitter 1,3 personer. Feilmarginen er imidlertid fra 0,7 til 1,9 (utenom eksportsmitte).

Hovedårsaken til at R-tallet øker er det pågående smitteutbruddet i Ulvik. Uten utbruddet ville smittetallet ligget på 0,9.

– Fortsett å tenke smittevern

Helse Bergen har de siste par ukene begynt å holde eksportsmitte utenfor i beregningen av smittetallet fordi tallet da vurderes å gi et riktigere uttrykk for smitteutviklingen.

– Det er interessant at et lokalt utbrudd som i Ulvik påvirker R-en i så stor grad. Det er fint at vi er på 0,9 ellers i bergensområdet. Med nye og mer smittsomme virusvarianter rundt oss, må vi følge tiltakene og aller viktigst: fortsette å tenke smittevern. Hold fast, hold ut, sier Helse Bergens administrerende direktør Eivind Hansen.

