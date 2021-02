To tvangsinnlagt etter brudd på karantenekrav

NTB Innenriks

De to er tvangsinnlagt på Sørlandet sykehus, melder Fædrelandsvennen.

– Innleggelsene har skjedd i samarbeid med kommuneoverlegen og overlege på sykehuset. De får noen gode rammer på sykehuset i perioden de må være i isolasjon, rammer vi ikke klarer å gi dem i kommunen, sier Inger Ingebretsen, som er kommunalsjef for livsmestring i Kristiansand.

Ingebretsen sier at det er dialog med den enkeltes fastlege om det er behov for medisinering i forbindelse med rusavhengighet for dem som er isolasjon og karantene.

Så langt har 34 personer fått påvist smitte i forbindelse med koronautbruddet i rusmiljøet i Kristiansand

Det drives fortsatt smittesporing rundt dem som har fått påvist smitte. Samtidig drives det oppsøkende testing av rusmisbrukere. Så langt er over 150 personer koronatestet.

(©NTB)