Stadig flere frisører permitteres

I januar ble det permittert dobbelt så mange frisører som måneden før, viser tall P4 har hentet fra Nav. Tallet fortsetter å stige i februar.

I januar ble det permittert 745 norske frisører, og i løpet av den første uken i februar kom tallet opp i 945 permitterte frisører.

Vivian Jacobsen, leder i fagforbundet Frisørenes Fagforening, frykter kroken på døra for noen av frisørene. Hun forteller at det er mange som ikke vet at salongene er åpne.

Jacobsen tror hjemmekontor og et begrenset sosialt liv også gjør at mange heller sitter hjemme med slitte tupper og ettervekst enn å gå til frisøren like ofte som før.

– Vi har blitt bedt om å holde oss mest mulig hjemme, og da er det nok en del som prioriterer vekk det å gå til frisøren, sier Jacobsen.

Også direktør i NFVB, Norske frisør og velværebedrifter, Anne Mari Halsan, bekrefter at mange av frisørene nå må permitteres.

– Markedet er borte, og omsetningen er borte, sier Halsan.

