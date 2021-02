Polakker anmeldt for brudd på koronareglene i Bergen

NTB Innenriks

De to polakkene var passasjerer i en bil som ble stoppet på Romslo utenfor Bergen, skriver Bergensavisen.

– De kom til Norge for fire dager siden og hadde dermed ikke overholdt reglene om ti dagers innreisekarantene. De kunne heller ikke fremvise dokumentasjon på negative koronatester, sier Sølvi Vetaas hos politiet i Bergen.

Til politiet har de to forklart at de skulle besøke en søster og kjøpe en bil, noe som ikke er gyldig grunnlag for innreise og opphold etter gjeldende regelverk.

De to mennene anmeldes derfor for brudd på karantenereglene. I tillegg ble det opprettet bortvisningsvedtak på de to. Det betyr at de må forlate landet, men kan komme tilbake når alle formaliteter er i orden.

Det er ikke kjent hvor de passerte grensen til Norge.

