Over 500 klager etter Israel-tirade på NRK

– Det er lagt inn 527 klager til rådsmøtet i morgen (torsdag), opplyser Kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud til Dagen.

I programmet langet Matheson ut mot Israel, blant annet i forbindelse med koronavaksinen, og vitset med at det nesten var som om at han ønsket at koronavaksinen ikke virket i Israel.

I tillegg til klagene til Kringkastingsrådet har Med Israel for Fred, sammen med sju andre Israel-organisasjoner, politianmeldt innslaget.

NRKs underholdningsdirektør Charlo Halvorsen har beklaget innslaget og fjernet innholdet.

