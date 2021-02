Mutantmistanke i Hemsedal

NTB Innenriks

Rundt ti personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellet.

Kommuneoverlege Camilla Underland opplyser til Hallingdølen at den smittede gjester Hemsedal, men er bosatt i et område der det er utbredt smitte av den muterte, engelske varianten.

– På arbeidsplassen til vedkommende har smitten spredd seg raskt til mange ansatte, det gjør at vi tror at dette dreier seg om et mutert virus som smitter raskt, sier hun.

Smittesporingsgruppen i Hemsedal har vært i dialog med smittesporingsgruppen i personens hjemkommune, som har bekreftet dette og informert om at de fleste tilfellene nå er knyttet til den engelske mutanten.

