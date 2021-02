Koronatiltakene har mindre støtte i befolkningen

NTB Innenriks

Støtten er lavest i den yngste aldersgruppen, viser Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse, som VG har omtalt. Kun 35 prosent mellom 16 og 24 år oppgir at de støtter tiltakene.

På det høyeste har støtten ligget på 88 prosent, og den siste uken i desember var støtten på 70 prosent.

Befolkningsundersøkelsen gir ikke svar på hvorfor de spurte støtter eller ikke støtter tiltakene. Helsedirektoratet vurderer nå å legge til ekstra spørsmål for å kartlegge årsaken til at støtten faller.

– Det er lett å trekke en slutning om at dette henger sammen med at det har vært strenge tiltak over tid, men dette må vi se nærmere på før vi konkluderer, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet.

Regjeringen innførte en rekke strenge tiltak for å hindre spredningen av mer smittsomme virusvarianter etter nyttår. Oslo har nå vært nedstengt i tre måneder.

Den ukentlige befolkningsundersøkelsen om støtte til tiltakene gjennomføres av Mindshare på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Tilliten til myndighetene ligger stabilt på 80 prosent, selv om støtten til tiltakene faller. Og 95 prosent oppgir at de følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

