Helsedirektøren tror at ting blir bedre om 100 dager

Helsedirektøren sier vi har hatt en kraftig nedgang i antall smittede siden nyttår, men at de nye muterte variantene skaper stor usikkerhet.

Derfor er det også innført strenge koronatiltak i landet, og enkelte steder enda strengere tiltak. Guldvog sier det er krevende å argumentere for å få med befolkningen på at det er bra å holde smittetallene lave framover.

Ifølge VG er det nå 59 prosent som støtter tiltakene som er satt inn, og støtten er lavest i den yngste aldersgruppen.

– Det er veldig mange som er veldig lei, og det skjønner vi naturligvis. Det reflekteres i den endrede tilliten, sier helsedirektøren, som legger at man må danne seg et bilde av at det er håp der framme.

– Om mellom 100 og 150 dager så tror jeg at livene som vi har, vil være veldig annerledes enn det vi har i dag. Jeg har naturligvis ingen garanti for dette, for det kan være ting som skjer som gjør at vi får nye endringer. Men vi jobber for at vi står i et løp 100 til 150 dager fram i tid, sier Guldvog.

– Det er noe å glede seg til, og så skal vi ta de kampene som kommer hvis det blir nødvendig med nye utfordringer.

