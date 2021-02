Høie: Vi kan ta hverdagen tilbake på tre steg

NTB Innenriks

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag snakket Høie om hvordan Norge skal få hverdagen tilbake.

Jobben som allerede er gjort under pandemien, strenge innreiseregler og at vaksineringen er godt i gang gjør at grunnlaget ligger til rette for å ta hverdagen tilbake ved å følge tre viktige steg.

Det første steget er å slå ned lokale utbrudd.

– Det har vi vist at vi klarer. Nordre Follo opplevde det første utbruddet av den engelske virusvarianten. Etter tre uker er dette slått ned. Vi har styrket overvåkingen av de mer smittsomme variantene og etablert ringer av strengere tiltak rundt utbruddene.

Det andre steget er å beholde kontrollen nasjonalt gjennom de tiltakene som gjelder i hele landet.

– Fram til vi har vaksinert en vesentlig del av risikogruppene og helsepersonell, som står i første linje, må vi være forberedt på at de nasjonale tiltakene vil være mer omfattende enn de var på det laveste nivået i sommer og tidlig høst, sier Høie.

Det tredje og siste steget er fortsatt sterk kontroll med grensene for å redusere risikoen med import av smitte.

– Dette er ekstra viktig når vi tror at mange land rundt oss har en større andel av smitten av de mest smittsomme variantene, sier Høie.

