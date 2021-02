Høie: Besøksregler på fødeavdelinger bør avgjøres lokalt

NTB Innenriks

– Restriksjonene vi har i dag, er i stor grad lokale restriksjoner som er knyttet til risikoen og situasjonen lokalt. Det er nasjonale retningslinjer om dette, men de er også veldig klare på at det er smittesituasjonen lokalt som avgjør, sier Høie på spørsmål fra NTB på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Han sier dette bunner i frykt for smitteutbrudd på sykehus ved at pårørende som er koronasmittet, får en mulighet til å komme på besøk.

– Det er det eksempler på. Da må man stenge ned, og mange får en ganske kraftig reduksjon i bemanningen, som igjen vil gå ut over de fødende. Så dette er en veldig vanskelig vurdering som gjøres best lokalt. Men vi er veldig klare på at vi ikke skal ha strengere regler enn det som er nødvendig, sier Høie.

På spørsmål om han syns regelverket som praktiseres, er rimelig, understreker Høie at det ikke er mulig å vurdere hvert enkelt regelverk på hvert enkelt sykehus.

– Vi er avhengig av at det gjøres kloke lokale vurderinger basert på de retningslinjene vi har fått fra Helsedirektoratet. Så har vi sett gjennom pandemien at det har vært noen eksempler på at man har hatt strengere regler enn det egentlig har vært grunnlag for, men så har vi dessverre også sett det motsatte noen ganger.

