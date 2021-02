Forsvaret sikrer gratis bind og tamponger til soldater

NTB Innenriks

– Vi vil rekvirere det gjennom forsyningssystemet, slik som vi gjør med kakao og skokrem, sier hærsjef Lars Lervik til bladet.

Linnea Huseby Røbech, hovedtillitsvalgt for Hæren, har uttalt at soldatene bør få for eksempel bind og tamponger i felt, slik som det er med mat og andre forbruksartikler. Hun får ros av sjefen for Hæren for å ha tatt opp temaet.

– Vi har hatt en rask gjennomgang av saken, og Hæren vil umiddelbart sette i gang tiltak for å sikre at bind og tamponger blir tilgjengelig for soldatene i garnison og felt, sier Lervik.

Røbech er fornøyd med avgjørelsen.

– Det her var hele hensikten. Å få satt lys på dette grunnleggende behovet som har vært der. Jeg opplever at ledelsen har vært veldig med, sier hun til Forsvarets forum.

Hun understreker at det viktigste for tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) ikke var hvorvidt bind og tamponger skal være gratis, men at det må være tilgjengelig.

– Det viktigste for oss er etterforsyning i felt og at det er tilgjengelighet ved behov, sier hun.

