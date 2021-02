NTB Innenriks

– 2020 var et utfordrende år for Norge og for DNB, men den norske økonomien har greid seg relativt godt gjennom pandemien. Til forskjell fra mange europeiske banker har DNB kommet styrket ut av pandemien, med sunn vekst, gode resultater og rekordhøy kundetilfredshet, slår konsernsjef Kjerstin Braathen fast i en pressemelding.

Årsresultatet falt med 5,8 milliarder kroner til 19,8 milliarder kroner. Hovedårsakene var koronapandemien og fallende oljepris, opplyser selskapet.

(©NTB)