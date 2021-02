Utenlandstrafikken på Torp falt med 90 prosent i januar

NTB Innenriks

Koronasituasjonen holder fortsatt et hardt grep om lufthavnen i Sandefjord. I januar falt trafikken med 84,6 prosent, og hardest medfart har utenrikstrafikken fått.

Utenrikstrafikken falt med hele 90,1 prosent og endte på kun 11.380 reisende, mot 115.366 samme periode i fjor. For innenlandsreiser var fallet på 60,8 prosent. Her endte tallene på 10.608 reisende mot 27.053 året før.

I en pressemelding opplyser lufthavnen at den store nedgangen skyldes koronasituasjonen, men at de også ser et lys i enden av tunnelen.

– Men vi er helt avhengige av at en god distribusjon og effekt av vaksinen vil føre til opphevelse av reiserestriksjonene før trafikken vil ta seg opp igjen, sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen.

