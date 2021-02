UD forlenger det globale reiserådet til 15. april

NTB Innenriks

– Selv om vi har forholdt oss til pandemien i et år, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon, og smittesituasjonen mange steder i verden endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun viser særlig til utbrudd av de muterte virusvariantene og kapasiteten hos helsevesenet i de ulike landene.

Det blir fortsatt unntak for land i EØS-/Schengen-området som har lav nok smittespredning. For øyeblikket gjelder dette bare Island, Færøyene og Grønland, samt noen få områder i Finland.

– Men selv om noen land og områder er gule på FHIs smittekart, er det likevel ingen oppfordring til å reise, understreker Søreide overfor NTB.

Det er altså ingen grunn til å planlegge påskeferien utenlands, som regjeringen allerede har varslet. Fortsatt er håpet at situasjonen normaliseres mer til sommeren, men utenriksministeren påpeker at det er for tidlig å si noe om hvordan smittesituasjonen vil være.

Hvis noen likevel vurderes å reise noe sted, må de tenke nøye gjennom om reisen er nødvendig. De må også sette seg grundig inn i situasjonen og innreisereglene i det landet de skal til, understreker departementet.