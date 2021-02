NTB Innenriks

– Jeg står her med blandede følelser, men vil likevel uttrykke lettelse og takknemlighet over at arbeidet har gitt resultater, sa han under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Da var det klart at ytterligere to er funnet omkommet.

– Vi har lenge vært klar over de tøffe realitetene ved denne tragedien. Vi har visst at funn ikke kunne medføre at noen ville bli funnet i live. Det som er viktig nå, er at det er gjort rede for to stykker, sa ordføreren.

(©NTB)