Bergen kommune jobber med lokal forskrift for å stenge ned byggeplasser

En lokal forskrift kan bli innført allerede tirsdag kveld.

Kommunen fikk mandag nei fra nasjonale myndigheter på sin forespørsel om at den nasjonale forskriften som stenger ned virksomheter, også skulle omfatte byggeplasser.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier på en pressebrifing tirsdag ettermiddag at hun er skuffet over at de fikk nei på forespørselen.

Utkastet til lokal forskrift foreligger nå hos politiet, og det er satt en behandlingsfrist til klokken 16. Deretter vil byrådet samles for å få inn eventuelle endringer i forskriften.

Det har vært møtevirksomhet med byggenæringen både mandag og tirsdag, opplyser Husa.

Bergen og en rekke nabokommuner har innført strenge smitteverntiltak for å håndtere utbrudd både med den britiske og den sørafrikanske virusmutasjonen. Smitteutbruddet er i stor grad knyttet til byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon.

Tirsdag er det påvist 37 nye tilfeller av mutantvirus i Helse Bergens foretaksområde, som omfatter 18 kommuner. Hver tredje positive prøve i Helse Bergen er den britiske virusvarianten, mens den sørafrikanske utgjør 3,6 prosent.

