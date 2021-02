Bergen forbyr folk å jobbe på mer enn én byggeplass

NTB Innenriks

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) kunngjorde de vedtatte tiltakene på en digital pressekonferanse tirsdag kveld. Forskriften gjelder ut februar.

Valhammer betegner tiltakene som de strengeste for byggebransjen i Norge, og han understreker at det er straffbart å bryte reglene.

Ikke nedstenging

Det var aktuelt å stenge alle større byggeplasser, men kommunen har etter råd gått bort fra dette.

– Den faglige vurderingen er at en lokal bestemmelse om nedstenging av byggeplassene kun i Bergen kommune ikke er et effektivt tiltak på grunn av stor sannsynlighet for smittespredning utenfor Bergen kommune, sier byrådslederen.

Han begrunnet det blant annet med frykt for at arbeiderne tar seg jobb på andre byggeplasser eller går til mindre seriøse aktører.

Vakthold og avstand

Det innføres også blant annet strengere krav til vakthold og avstand mellom folk på byggeplassene. Kommunene har forskriftsfestet bransjestandarden fra Byggenæringens Landsforening (BNL) om smittevern.

– Vi kommer til å ha lav terskel for å stenge ned byggeplasser, sier helsebyråd Beate Husa (KrF), som samtidig har tro på at reglene vil ble etterlevd.

Lettet byggebransje

BNL mener kommunens avgjørelse var riktig.

– Vi er lettet over at Bergen kommune har falt ned på beslutningen om å unngå en generell nedstenging, det mener vi ville være et lite målrettet tiltak som også ville gitt store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for både næringen, prosjekter og kundene, sier administrerende direktør Jon Sandnes i en pressemelding.

Tirsdag er det påvist 37 nye tilfeller av mutantvirus i Helse Bergens foretaksområde, som omfatter 18 kommuner. Hver tredje positive prøve i Helse Bergen er den britiske virusvarianten, mens den sørafrikanske utgjør 3,6 prosent.

