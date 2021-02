Avbestilte reiser kostet Gjensidige dyrt

NTB Innenriks

Tall for Gjensidige Forsikring i Norge viser at forsikringsselskapet mottok over 47.000 skademeldinger knyttet til reiseforsikring og korona i fjor.

Etter at det tirsdag ble kjent at det globale reiserådet forlenges til 15. april, forventer forsikringsselskapet at det kommer flere spørsmål om dette fra nordmenn som for lengst har bestilt påskeferie til utlandet.

– Gjensidige vil dekke avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd fra UD på det tidspunktet du skal reise, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han forteller at andre typer saker som inntreffer på utenlandsreiser, gikk ned.

– Det gjaldt særlig forsinkelser og sykehusopphold siden flere av kundene i 2020 har feriert innenlands, sier Rysstad.

Ifølge Gjensidige er det en nedadgående trend på koronasaker, men fortsatt er det én av fire reiseforsikringssaker som gjelder korona.

