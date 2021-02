Trolig flere muterte virustilfeller i Bærum

NTB Innenriks

Det skriver Budstikka.

Bærum kommune opplyser overfor avisen at to av tilfellene er enkeltstående, og at de øvrige smittetilfellene er i tre familier. Totalt er ni personer smittet.

Kommunen venter på endelig bekreftelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) før de kan si noe mer om spredningen av viruset og hvor mange som er smittet.

Nyheten om det muterte viruset i Bærum kommer rett etter meldingen om at det britiske muterte viruset er påvist hos seks personer i Asker.

Bærum kommune forteller at de har tett dialog og samarbeid med FHI. Den smittede eleven var sist på skolen torsdag 4. februar. Hele klassen ble satt i karantene fra 5. februar, ifølge avisen.

