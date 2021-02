TV 2: Skriftlige eksamener avlyses

NTB Innenriks

Muntlig eksamen for avgangselever i videregående skole avlyses ikke nå, og det planlegges å gjennomføre muntlig eksamen for disse elevene, ifølge TV 2s opplysninger.

Mandag klokken 11 vil kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) informere om vårens eksamener på ungdomsskoler og videregående skoler.

Melby har tidligere sagt at hun vil prioritere at privatister får tatt eksamen.

Flere partier har krevd at årets eksamen blir avlyst. Ap, SV, Rødt og MDG har krevd dette, mens Frp 3. februar sa at de foreløpig ikke vil gå inn for at vårens eksamener blir avlyst. De ba kunnskapsministeren gå flere runder med skoleorganisasjonene.

Også Utdanningsdirektoratet har anbefalt at eksamen avlyses.

Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærere, mener også at eksamen for grunnskolen og videregående skole bør avlyses, men mener imidlertid at eksamen bør gå som normalt for privatister og for de elevene som vil bli forhindret fra å gå videre i utdanning og arbeidsliv dersom de ikke får avlagt eksamen.